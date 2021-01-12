Japonya'dan Senegal'e Kovid-19'a karşı sağlık altyapısı desteği - Son Dakika

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Batı Afrika ülkesi Senegal'e sağlık altyapısının geliştirilmesi için destek vermeyi taahhüt etti.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, dış ziyaret turu kapsamında Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Senegal'in başkenti Dakar'da mevkidaşı Aissata Tall Sall ile bir araya geldi.

Karşılıklı diplomatik ilişkilerinin 60. yılına denk gelen ziyarette, Japonya-Senegal stratejik iş birliğinin geliştirilmesi, çok yönlü ilişkilerin korunması kararlaştırıldı.

Senegal'in "öz yeterliliğin" artırılması için tarım ve balıkçılığa yönelik iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırılan görüşmede, Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD) çerçevesinde ikili iş birliğine vurgu yapıldı. Motegi, Japonya'nın Kovid-19 ile mücadelede Senegal'e sağlık altyapısını destekleme taahhüdü verdi.

Ülkesine yönelik ticari yatırımların artırılması çağrısı yapan Aissata Tall Sall ise Kovid-19 aşısının tedarik edilmesi ve gelişen ülkelerin borç sorununun çözülmesi için finans desteği talep etti.

Motegi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edildi. Görüşmede Japonya'nın "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu, Kuzey Kore tarafından alıkonulan Japonlar konusu ele alındı.