Son Dakika Haberleri: Japonya'dan Siber Güvenlik Operasyonu

Japonya'dan Siber Güvenlik Operasyonu

41 dakika önce

Japonya, internete bağlı cihazlardaki güvenlik açıklarının tespiti için kapsamlı bir araştırmaya başlıyor.

Japonya'dan Siber Güvenlik Operasyonu, System.String[]
Japonya, internete bağlı cihazlardaki güvenlik açıklarının tespiti için kapsamlı bir araştırmaya başlıyor. Araştırma gereği, 200 milyon cihazı hacklemeye çalışacak yetkililer, güvenlik açığı bulunan cihazların sahiplerine uyarıda bulunacak.

Japonya İletişim Bakanlığı, çarşamba günü ev ve ofislerde bulunan internete bağlı cihazların güvenlik açıklarının belirlenmesi konusunda büyük bir araştırmaya başlayacak. Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü'nün 5 yıl boyunca bakanlık adına yürüteceği araştırma kapsamında, yetkililer, internete bağlı yaklaşık 200 milyon cihazı rastgele hedefleyecek ve olası kimlik ve şifrelerle hedeflenen cihazlara erişmeye çalışacak. Güvenlik açığının tespit edilmesi durumunda ise cihazların sahiplerine güvenliği arttırmaları gerektiği bildirilecek.

Araştırma, yöntemi nedeniyle gerçek bir hackerlık faaliyeti olduğu eleştirilerine hedef olurken, yetkililer bu kapsamda depolanan verilere erişemeyeceklerini söylüyor.

Geçtiğimiz yıl tespit ettikleri siber saldırıların yaklaşık yarısında internet ile bağlantılı cihazların hedef alındığını belirten yetkililer, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Olimpiyatları sürecinde gerçekleştirilebilecek büyük bir siber saldırı riski konusunda da uyarıyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:34 Kaynak: İHA

Japonya, Güncel
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