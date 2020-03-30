Japonya'dan tahliye açıklaması - Son Dakika

Japonya hükümeti, korona virüsü pandemisi nedeniyle tüm uluslararası uçuşları durduran Peru'da mahsur kalan ve tahliye edileceği açıklanan Japon vatandaşlarının yarısının ülkeden ayrıldığını duyurdu.



Japonya hükümeti, korona virüs salgını nedeniyle Peru'da mahsur kalan yaklaşık 260 Japon gezginin yarısının ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Japon turistlerin 29'unun cumartesi günü Tayvan'ın kendi vatandaşları için gerçekleştirdiği bir uçuşla Peru'dan ayrıldığını duyurdu. Japon vatandaşlarının ilk olarak ABD'nin Miami şehrine uçtuğu bilgisini paylaşan Suga, Japonya hükümetinin yardımından dolayı Tayvan'a derin şükran duyduğunu vurguladı. Suga, 104 kişilik diğer bir grubun ise bir seyahat acentesinden kiralanan uçakla dün Peru'dan ayrılarak ilk olarak Meksika'ya uçtuğunu ifade etti.



Tahliye kararı verilmişti



Peru'da hükümet, korona virüsü pandemisi nedeniyle acil durum ilan ederek 15 Mart'ta tüm sınırlarını kapatmış, uluslararası uçuşların askıya alınması nedeniyle ülkeye turist olarak giden yaklaşık 260 Japon vatandaşı Peru'da mahsur kalmıştı. Japonya hükümeti bu gelişme üzerine mahsur kalan vatandaşlarını tahliye edeceğini açıklamıştı. - TOKYO