Üye Girişi
Japonya'dan Tonga'ya 2,44 milyon dolarlık acil yardım - Son Dakika

Japonya'dan Tonga'ya 2,44 milyon dolarlık acil yardım

05.02.2022 06:31
Japonya'dan Tonga'ya 2,44 milyon dolarlık acil yardım

Japonya hükümeti, geçen ay yanardağın patladığı Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'ya 2,44 milyon dolar acil yardım gönderecek.

Japonya hükümeti, geçen ay yanardağın patladığı Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'ya 2,44 milyon dolar acil yardım gönderecek.

Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Japonya'nın yanardağın patladığı ada ülkesi Tonga'ya yardım gönderme kararını açıkladı.

"Tonga'nın en yakın sürede yeniden inşası ve toparlanması için yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Hayaşi, ülkesinin yardımlar konusunda uluslararası kuruluşlarla yakın teması koruyacağını söyledi.

Hayaşi içme suyu, volkanik kül temizleme ekipmanı taşıyan Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait "Osumi" nakliye gemisinin de "gelecek günlerde" ada ülkesine varacağını belirtti.

Hükümetin kararına göre Japonya, ada ülkesine 2,44 milyon dolar yardım sağlayacak Japonya hükümeti gıda, sıhhi malzeme ve telekomünikasyon ekipmanları gönderecek.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu yardımların Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile UNICEF vasıtasıyla aktarılacağı bildirildi.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ geçen ay kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

YORUMLAR
500

Japonya hükümeti, Japonya, dolar, Tonga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan Tonga'ya 2,44 milyon dolarlık acil yardım - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:46 Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı "Ocakta enflasyon eksiye düşecek" demişti
00:43 Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar
00:26 Paylaştığı doğum günü videosu yüzünden işinden olduğu öne sürülen Dilara Öğretmen'le ilgili kurumdan açıklama geldi
00:07 Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı
23:55 Ayrılık resmi olarak gerçekleşti! Fenerbahçe genç yıldızı kiralık olarak gönderdi
23:49 Ekrem İmamoğlu'ndan gündem olacak oy oranı çıkışı: Farkı açıklarsam kafaları önlerine eğilir
23:16 Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti
23:14 Büyükşen çifti cinayetinde gelişme! Tutuklu bulunan bir kişi daha tahliye edildi
22:55 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3600 Ek Gösterge müjdesi geldi! Mayıs ya da haziranda gündeme gelecek
22:18 Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosunda nefesler tutuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 06:38:15. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'dan Tonga'ya 2,44 milyon dolarlık acil yardım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement