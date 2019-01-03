Son Dakika Haberleri: Japonya'dan Turistleri de İlgilendiren Yeni Vergi

Japonya'dan Turistleri de İlgilendiren Yeni Vergi

54 dakika önce

Japonya'dan uçak ve gemi ile ayrılan her yolcudan 1000 Yen (50 TL) vergi alınmasını öngören uygulama Pazartesi başlayacak.

Japonya'dan Turistleri de İlgilendiren Yeni Vergi, System.String[]
Japonya'dan uçak ve gemi ile ayrılan her yolcudan 1000 Yen (50 TL) vergi alınmasını öngören uygulama Pazartesi başlayacak.

Japonya hükümeti, geçen Nisan ayında mecliste kabul edilen "yurt dışına çıkış vergisi"ni Pazartesi uygulamaya başlayacak. Japonya'dan uçak veya gemi ile ayrılan yolcuların 1000 Yen (50 TL) ödeme yapmasını öngören yeni vergiden, 2 yaşın altındaki çocuklar ve transit yolcular muaf tutulacak. Yeni vergiden elde edilen gelirin, Japonya'ya 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını izlemeye gelecek ziyaretçiler için yapılacak altyapı çalışmaları ve hizmetlerde kullanılacağı belirtildi. 2020'ye kadar yıllık 40 milyon turistin Japonya'ya gelmesini bekleyen hükümet, gelecek sene Ocak ve Mart ayları arasında, yeni vergiden yaklaşık 6 milyar Yen (yaklaşık 305 milyon TL) gelir elde edileceğini tahmin ediyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Japonya, Güncel
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