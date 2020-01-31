Japonya'dan üçüncü 'korona' tahliyesi - Son Dakika

Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmeye devam eden Japonya'nın bölgeye gönderdiği üçüncü uçak da Tokyo'ya döndü.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle riskli bölgedeki vatandaşlarını tahliye edeceğini açıklayan Japonya, karantina bölgesine üçüncü uçağını gönderdi. Dün Japonya'dan ayrılan uçak, 149 kişiyi bölgeden aldıktan sonra bu sabah Tokyo Haneda Havaalanı'na indi. Son uçakla Japonya'ya getirilen kafile, uçakta ön muayeneden geçtikten sonra, detaylı testler için ilgili sağlık kuruluşlarına götürüldü.



Yeni tahliye gündemde



Daha önce bölgeye gönderilen iki ayrı uçakla 400'ün üzerinde Japonya vatandaşını ülkeye getiren Japonya, virüs semptomları gösteren kişilerin hastaneye yatırıldığını açıklamıştı. Wuhan'dan ülkeye dönmek isteyen 300 kişinin halen karantina bölgesinde olduğu belirtilirken, hükümetin önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek dördüncü bir uçuş için çalışmaları sürdürdüğü ifade ediliyor. - TOKYO