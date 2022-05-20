Japonya'dan Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğine 2,1 milyon dolar destek - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'dan Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğine 2,1 milyon dolar destek

20.05.2022 02:45
Japonya'dan Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğine 2,1 milyon dolar destek

Japon hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine 2,1 milyon dolar destek olacak.

Japon hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine 2,1 milyon dolar destek olacak.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Tokyo ziyareti kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin güvenliğinin sağlanmasında iş birliğinin sürdürülmesinde anlaştı.

Bakan Hayaşi, bu kapsamda ülkesinin, UAEA'nın Ukrayna'daki nükleer santrallerinin güvenliğine yönelik faaliyetlerini desteklemek için 2,1 milyon dolar taahhüt ettiğini bildirdi.

Japonya'nın UAEA'ya mali desteğinin, ajansın gerekli ekipman tedariki ile uzmanlarının bölgeye gönderilmesini kapsayacağı bildirildi.

?Grossi, Japonya ziyareti kapsamında, kuzeydoğudaki Fukuşima Dai-içi nükleer güç santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planının son durumunu da incelemişti.

YORUMLAR
500
Çin, Japonya'nın Nükleer Atık Suyu Denize Boşaltma Planından Duyduğu Endişeyi Dile Getirdi Çin, Japonya'nın Nükleer Atık Suyu Denize Boşaltma Planından Duyduğu Endişeyi Dile Getirdi ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı
Kaynak: AA

Ukrayna, Nükleer, Japonya, dolar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'dan Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğine 2,1 milyon dolar destek - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Uyuduğu sanılan evsizin öldüğünü sağlık ekipleri fark etti
00:47 Herkesin merak ettiği soru: Rusya, İsveç ve Finlandiya'ya saldırırsa NATO ne yapar? Yanıt geldi: Karşılık vermeyiz
00:38 TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu
00:14 ABD'den "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor" açıklaması
23:46 Giresun Valiliği uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama yaptı: 2 polis görevden alındı
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 02:51:17. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'dan Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğine 2,1 milyon dolar destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement