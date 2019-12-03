Son Dakika Haberleri: Japonya'dan Ukrayna'ya getirilen tarihi eserler sınırda yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Japonya'dan Ukrayna'ya getirilen tarihi eserler sınırda yakalandı - Son Dakika

Japonya'dan Ukrayna'ya getirilen tarihi eserler sınırda yakalandı

6 saat önce

Ukrayna'daki bir iş adamının siparişi üzerine Japonya'dan getirilmeye çalışılan tarihi eserlere sınırda el kondu.

Japonya'dan Ukrayna'ya getirilen tarihi eserler sınırda yakalandı, System.String[]

Ukrayna'daki bir iş adamının siparişi üzerine Japonya'dan getirilmeye çalışılan tarihi eserlere sınırda el kondu.


Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından alınan istihbarat sonucu sınırda yapılan operasyonla, Japonya'dan getirilen ve piyasa değerinin 300 bin dolar olduğu tespit edilen bir çok tarihi eser ele geçirildi. SBU yetkililerince yapılan açıklamada, "Doğu limanına Japonya'dan 3 konteyner geldi. Siparişlerin sahibi uzun yıllardır Ukrayna'da yaşayan yabancı bir iş adamı. Eşyalara yönelik gümrüğe verdiği beyanda ev eşyaları ve spor malzemeleri getirdiğini ileri sürdü. Gümrük ekiplerince yapılan aramada, evraklarda belirtilen eşyalar ile konteynerin içindeki eşyaların birbiriyle uyuşmadığı anlaşıldı. Eksperler tarafından yapılan inceleme sonucunda konteyner içerisindeki malzemelerin ev eşyası değil, 18-19.yy'a ait çok kıymetli tarihi eserler olduğu anlaşıldı ve bu tarihi eserlerin piyasa değerinin 300 bin dolar olduğu anlaşıldı" ifadeleri kullanıldı.


Açıklamanın devamında ise yakalanan tarihi eserlerin, eski soğuk savaş dönemine ait askeri silahlar ve o dönemde kullanılmış ev eşyaları olduğu belirtildi. Konuya ilişkin istihbarat servisinin ve savcılığın talimatıyla organizasyonda görev alan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. - KİEV

Japonya, Ukrayna, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:12 Kaynak: İHA
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