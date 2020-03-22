Japonya'dan vatandaşlarına ABD'ye seyahat uyarısı - Son Dakika
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Japonya'dan vatandaşlarına ABD'ye seyahat uyarısı

6 saat önce

Japonya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarına ABD'ye seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Japonya'dan vatandaşlarına ABD'ye seyahat uyarısı, System.String[]

Japonya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarına ABD'ye seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'de Kovid-19 vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde kaydedilen artışa dikkat çekildi.

Açıklamada, vatandaşlara "zorunlu olmayan" seyahatlerden kaçınılması tavsiye edildi.

Söz konusu kararın ABD'nin, Japonya için yaptığı seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkarmasının ardından alındığı vurgulanarak, ABD'den dönenlere 14 günlük karantina sürecinin uygulanacağı belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülkede 26 bin 888 kişide Kovid-19 görülürken, salgında 348 kişi yaşamını yitirdi.

Japonya, Çin başta olmak üzere Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Güney Kore, İzlanda, San Marino, İsviçre, İtalya ve İspanya dahil çok sayıda Avrupa ülkesi için de seyahat uyarısında bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:50 Kaynak: AA

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