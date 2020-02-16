Japonya'dan Wuhan'a beşinci tahliye uçağı gönderildi - Son Dakika

Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye eden Japonya, bölgeye beşinci uçağı gönderdi.



Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentinde bulunan vatandaşlarını daha önce gerçekleştirilen 4 uçuşla kademeli olarak tahliye eden Japonya, bölgeye beşinci uçağı da bugün gönderdi. Japonya saati ile 20.00'de Tokyo'dan ayrılan uçağın yarın öğle saatlerinde Japonya'ya döneceği açıklandı.



Daha önce Wuhan'a gönderdiği dört uçakla vatandaşlarını kademeli olarak ülkeye getiren Japonya, bölgeden şimdiye dek 763 kişiyi tahliye etti. Gerçekleştirilen son uçuşta bazı Japon vatandaşlarının eş ve çocukları olan Çinlilerin olduğu açıklanmıştı. Daha önce uçakla Japonya'ya getirilen ve yapılan ilk testleri negatif çıkan yolcular, virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak 12.5 gün hükümetin tahsis ettiği tesislerde gözetim altında tutulmuştu. Süre bitiminde uygulanan testlerde tekrar negatif sonuç veren kişilerin gözetimde tutuldukları tesislerden ayrılmalarına izin verildiği açıklanmıştı. - TOKYO