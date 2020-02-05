Japonya'dan Wuhan'a yeni tahliye operasyonu - Son Dakika
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Japonya'dan Wuhan'a yeni tahliye operasyonu

6 saat önce

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Çin'in Hubei eyaletindeki Japon vatandaşlarının tahliyesi için dördüncü uçağı yarın bölgeye göndermek üzere Çin makamları ile koordinasyonun sürdüğünü açıkladı.

Japonya'dan Wuhan'a yeni tahliye operasyonu, System.String[]

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Çin'in Hubei eyaletindeki Japon vatandaşlarının tahliyesi için dördüncü uçağı yarın bölgeye göndermek üzere Çin makamları ile koordinasyonun sürdüğünü açıkladı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Hubei eyaletindeki vatandaşlarını kademeli olarak tahliye eden Japonya, bölgeye yeni uçak göndermeye hazırlanıyor. Bugün konuyla ilgili konuşan Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Japonya'dan karantina bölgesine dördüncü uçuşun yarın gerçekleştirilmesi için Çin makamları ile koordinasyonun sürdüğünü söyledi. Dördüncü tahliye uçuşu ile yaklaşık 200 Japon vatandaşının ülkeye geri getirilebileceğini kaydeden Motegi, halihazırda 140 Japon vatandaşının ülkelerine geri dönme arzusunda olduğunu belirtti.


Motegi iki ülke hükümetinin süreci insani bir bakış açısıyla yürüttüğünü kaydederek, Japon vatandaşları ile evli olan Çinlilerin uçuşa kabul edilebilmesi için diyaloğu sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.


Japon hükümeti şimdiye kadar Çin'e gönderilen 3 uçakla 565 kişiyi Japonya'ya geri getirmişti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
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