Japonya'dan yabancı ziyaretçilere olimpiyat kolaylığı - Son Dakika

Japonya, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için ülkeyi ziyaret edecek yabancıları 14 günlük tedbir karantinasından muaf tutmayı planlıyor.

Korona virüs pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın sürdüğü Japonya'da, pandemi nedeniyle alınacak tedbirlerin detayları netleşiyor. Hükümet temsilcileri, Tokyo yerel yönetimi yetkilileri ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi temsilcileri dün başbakanlık ofisinde bir araya geldi. Toplantıda, oyunlar için ülkeyi ziyaret edecek yabancıların, Japonya'ya girişine izin verilmesi halinde 14 günlük tedbir karantinasından muaf tutulması ihtimali görüşüldü.

Korona virüs enfeksiyonlarının az görüldüğü ülkelerden gelecek misafirleri kapsaması beklenen uygulamanın antrenman ya da müsabakalara katılmak üzere ülkeye gelen sporcular ve teknik personel için de geçerli olması planlanıyor. İzleyici olarak gelecek ziyaretçilerin toplu taşıma araçlarını kullanmasına da izin verilmesi değerlendiriliyor. Yüz maskesi kullanımı ve kapsamlı dezenfeksiyon gibi zorunlu tedbirleri içeren kılavuzlar hazırlamayı hedefleniyor.

Karar baharda

An itibariyle yurt dışından gelen ziyaretçilere seyahat kısıtlamaları uygulamayı sürdüren Japonya'da hükümetinin, 23 Temmuz 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve 24 Ağustos 2021'de başlayacak Paralimpik Oyunları'na denizaşırı ülkelerden seyircilerin katılmasına izin verilip verilmeyeceğine dair kararı önümüzdeki bahar aylarında alacağı ifade ediliyor. - TOKYO