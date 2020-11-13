Japonya'dan yabancı ziyaretçilere olimpiyat kolaylığı - Son Dakika

Japonya'dan yabancı ziyaretçilere olimpiyat kolaylığı

13.11.2020 09:48
Japonya'dan yabancı ziyaretçilere olimpiyat kolaylığı, System.String[]

Japonya, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için ülkeyi ziyaret edecek yabancıları 14 günlük tedbir karantinasından muaf tutmayı planlıyor.

Japonya, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için ülkeyi ziyaret edecek yabancıları 14 günlük tedbir karantinasından muaf tutmayı planlıyor.

Korona virüs pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın sürdüğü Japonya'da, pandemi nedeniyle alınacak tedbirlerin detayları netleşiyor. Hükümet temsilcileri, Tokyo yerel yönetimi yetkilileri ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi temsilcileri dün başbakanlık ofisinde bir araya geldi. Toplantıda, oyunlar için ülkeyi ziyaret edecek yabancıların, Japonya'ya girişine izin verilmesi halinde 14 günlük tedbir karantinasından muaf tutulması ihtimali görüşüldü.

Korona virüs enfeksiyonlarının az görüldüğü ülkelerden gelecek misafirleri kapsaması beklenen uygulamanın antrenman ya da müsabakalara katılmak üzere ülkeye gelen sporcular ve teknik personel için de geçerli olması planlanıyor. İzleyici olarak gelecek ziyaretçilerin toplu taşıma araçlarını kullanmasına da izin verilmesi değerlendiriliyor. Yüz maskesi kullanımı ve kapsamlı dezenfeksiyon gibi zorunlu tedbirleri içeren kılavuzlar hazırlamayı hedefleniyor.

Karar baharda

An itibariyle yurt dışından gelen ziyaretçilere seyahat kısıtlamaları uygulamayı sürdüren Japonya'da hükümetinin, 23 Temmuz 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve 24 Ağustos 2021'de başlayacak Paralimpik Oyunları'na denizaşırı ülkelerden seyircilerin katılmasına izin verilip verilmeyeceğine dair kararı önümüzdeki bahar aylarında alacağı ifade ediliyor. - TOKYO

Olimpiyat, Japonya, oyunlar, Tokyo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'dan yabancı ziyaretçilere olimpiyat kolaylığı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Azerbaycan'ın zaferi sonrasında Dağlık Karabağ'ı terk eden Ermeniler gitmeden önce yerleşim yerlerini yaktı Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı
En kapsamlı borç yapılandırma kanunu kabul edildi! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek En kapsamlı borç yapılandırma kanunu kabul edildi! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
09:55
Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı         
09:41
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'ü transfer etmek için Gökhan Gönül ve Caner Erkin taktiğini uygulayacak Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'ü transfer etmek için Gökhan Gönül ve Caner Erkin taktiğini uygulayacak         
09:38
Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu         
09:10
Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor         
07:28
Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti         
02:49
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu         
13:53
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 10:02:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'dan yabancı ziyaretçilere olimpiyat kolaylığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei