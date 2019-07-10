Son Dakika Haberleri: Japonya'dan yeni hızlı tren denemesi
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Japonya'dan yeni hızlı tren denemesi

54 dakika önce

Japonya, elektrik kesintisi gibi acil durumlarda bataryalarla çalışabilecek hızlı tren için deneme seferi gerçekleştirdi.

Japonya'dan yeni hızlı tren denemesi, System.String[]
Japonya, Güncel
Japonya, elektrik kesintisi gibi acil durumlarda bataryalarla çalışabilecek hızlı tren için deneme seferi gerçekleştirdi.

Japonya'da faaliyet gösteren "Central Japan Railway" dünyadaki türevleri arasında ilk olduğu belirtilen, bataryalarla çalışabilen hızlı tren için düğmeye bastı. Japonya'nın Shizuoka Eyaleti'nde bir deneme seferi gerçekleştiren şirket, teknolojinin, olası uzun elektrik kesintileri sırasında tünellerde veya köprülerde mahsur kalan trenleri kullanılacak piller sayesinde en yakın istasyona ulaştırma amacını taşıdığını açıkladı.

Temmuz 2020'de piyasaya sürülecek olan N700S model hızlı trenin, söz konusu bataryaları vagonların altında taşıyacağı belirtildi. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:32 Kaynak: İHA
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