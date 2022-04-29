Japonya'dan yükselen fiyatlara karşı 6,2 trilyon yenlik acil ekonomik paket - Son Dakika
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Japonya'dan yükselen fiyatlara karşı 6,2 trilyon yenlik acil ekonomik paket

29.04.2022 05:59
Japonya'dan yükselen fiyatlara karşı 6,2 trilyon yenlik acil ekonomik paket

Japon hükümeti, yükselen fiyatların etkisine karşı 6,2 trilyon yenlik (48 milyar dolar) acil ekonomik destek paketi hazırladı.

Japon hükümeti, yükselen fiyatların etkisine karşı 6,2 trilyon yenlik (48 milyar dolar) acil ekonomik destek paketi hazırladı.

Hükümet, Rusya- Ukrayna krizi sonrası yaşanan fiyat artışları karşısında hane halkı ve küçük ölçekli firmalara destek sunmayı planlıyor.

Bu kapsamda Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki hükümet, 6,2 trilyon yen bütçeli acil ekonomik destek paketi hazırladı.

Kişida, fiyat yükselişlerinin hane halkı için "problem" oluşturduğunu kaydederek, "Ham madde fiyat artışlarının darboğaz oluşturmasını önlemeliyiz." dedi.

Paket dilimleri, yakıt fiyatlarının indirilmesi, gıda tedarik istikrarı, küçük ve orta ölçekli firmalara destek ve düşüş gelirli hane halkına yardımdan oluşuyor.

Çocuk başına 50 bin yen

Tek ebeveynli aileler dahil düşük gelirli hanelere toplamda 1,3 trilyon yen (9,9 milyar dolar) nakit destekleri dahil maddi yardımlar sağlanacak.

Bu kapsamda düşük gelirli hanelerde çocuk başına 50 bin yen (381 dolar) nakit yardımı yapılacak.

Petrol tedarikçilerine litre başına verilen sübvanse desteği yükseltilmesine toplamda 1,5 trilyon yen (11,4 milyar dolar) tahsis edilecek.

Yükselen fiyatlar karşısında zorlanan küçük ve orta ölçekli firmalara toplamda 1,3 trilyon yen (9,9 milyar dolar) destek ayrılacak.

Enerji, ham madde ve gıda ürünlerinin tedarik istikrarına 500 milyar yen (3,8 milyar dolar) harcanacak.

Teminatsız ve sıfır faizli kredi programları eylül sonuna uzatılacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan yükselen fiyatlara karşı 6,2 trilyon yenlik acil ekonomik paket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'dan yükselen fiyatlara karşı 6,2 trilyon yenlik acil ekonomik paket - Son Dakika
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