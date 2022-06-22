Kovid-19 ile mücadele, bölgesel tehditlere karşı ulusal güvenlik politikaları ile olası anayasa değişikliğine yönelik vaatler de sürece yansıyabilir.

Her 3 yılda bir düzenlenen seçim için 10 Temmuz'da sandığa gidecek Japon seçmen, "Üst Meclis" olarak görülen Sangiin'deki 248 koltuğun yarısının geleceğini belirleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japonya Danışman Meclisi olağan seçimleri için kampanya dönemi başladı - Son Dakika

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