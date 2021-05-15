Japonya, darbe sonrası insani kriz sebebiyle Myanmar halkına 4 milyon dolarlık gıda hibesi verecek - Son Dakika

Japonya, Myanmar'da 1 Şubat'ta meydana gelen askeri darbe sonrası yaşanan insani kriz sebebiyle bu ülkeye acil gıda yardımı kapsamlı 4 milyon dolar hibe verecek.

Japonya, Dünya Gıda Programı (WFP) kanalıyla sağlayacağı 4 milyon dolarlık yardım kapsamında Myanmar'da yaklaşık 600 bin kişiye gıda tedarikinde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, "Yardım, ülkemizin insani amaçlı yardım tedariki kapsamımızın parçası ve darbe sonrası acil ihtiyaç." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre WFP, darbe sonrası oluşan siyasi kriz sebebiyle Myanmar'da 3,4 milyon kişinin gelecek 6 ay içerisinde açlık kriziyle baş başa kalacağını bildirdi.