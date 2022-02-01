Japonya, darbe sonrası Myanmar'da süren şiddet olaylarını kınadı - Son Dakika

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, geçen yılki askeri darbe sonrası Myanmar'da devam eden şiddet olaylarını kınadıklarını bildirdi.

Hayaşi, Güneydoğu Asya ülkesinde 1 Şubat 2021 sabahı meydana gelen askeri darbenin birinci yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumun tekrar eden çağrılarına rağmen çok sayıda kişinin ölümüne yol açan şiddet olaylarını güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gidişatın düzelmesine dair henüz bir ilerleme katedilemediğine yönelik endişe taşıdığını bildiren Hayaşi, Myanmar ordusunu itidalli hareket etmeye ve istikrar sağlayacak barışçıl çözüm arayışına davet etti.

Hayaşi, şiddetin durması, gözaltına alınanların salıverilmesi ve demokratik siyasi sistemin geri getirilmesi için Myanmar ordusunun "somut hamleler" atması gerektiğini kaydetti.

İnsani yardımı "acil mesele" olarak gördüklerini ifade eden Hayaşi, ülkesinin Myanmar'da zorluklarla yüzleşenlere yardımlarını sürdüreceğini aktardı.

Hayaşi, Myanmar'da tüm taraflarla bir araya gelmesi amacıyla Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar Özel Elçisinin bu ülkeye gönderilmesini desteklediklerini de bildirdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin eski fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu, ülkede darbeden bu yana 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 binin üzerinde kişinin gözaltına alındığını bildirdi.