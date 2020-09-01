Japonya destekledi, Bursa'da başladı - Son Dakika

Japonya hükümeti tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projenin üçüncü fazı Orhaneli'de başladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ile yürütülen projede, istihdam ve mikro girişimcilik vasıtasıyla geçim kaynaklarının desteklenmesi hedefleniyor. Proje, Orhaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin proje hedef kitlesine uygun olduğu tespit edilirken kooperatif yeniden güçleniyor. Bilgilendirme toplantısına Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül,proje koordinatörü koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Esra Uzun katıldı.

Hamit Aygül, "Bu projemiz Birleşmiş Milletler Gıda teşkilatı ile Japon hükümeti arasında imzalanan protokol kapsamında bizim de taraf olduğumuz bir projeye dayanıyor. Dolayısıyla bu proje çerçevesinde hem Japonya, hem FAO, hem de bizim ortak çalışmamız var. Kurumlar el birliği ve iş birliği yapınca o işin bereketi çok daha fazla oluyor. Projemizin maksadı istihdam ve mikro girişimcilik vasıtasıyla yörenin geçim kaynaklarının geliştirilmesi, desteklenmesi. Şu anda 20 kadın çiftçimizle bu işe başladık. Evvela burada çeşitli gıda maddeleri üretimleri eğitimi verilecek" dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Bütün yatırımlarımızı ve desteklerimizin asıl gayesi, insanlarımızın doğduğu yerde doymasını sağlamak. Kırsaldan Bursa'ya olan göçü ne kadar durdurabilirsek, ne kadar insanlarımızı buralarda istihdam edebilirsek o kadar çok başarılı olmuş olacağız" dedi.

Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, "Birleşmiş Milletler ve Japon hükümeti, Tarım İl Müdürlüğü ve belediye başkanımıza aittir. Başkanımız şu koca binayı ücretsiz tahsis etti, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

S.S Orhan ili Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi başkanı Sevgi Bal, "Kooperatifimiz 20 hanımdan oluşuyor. Tarhana, erişte, gözleme yufka, ev ekmeği, çeşitli kültürel ve geleneksel yiyecekler üretirken daha çok maksadımız Orhaneli'mizi geliştirmek" diye konuştu. - BURSA