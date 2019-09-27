Japonya dış güvenlik riskleri listesinin başına Kuzey Kore yerine Çin'i yerleştirdi
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Tokyo yönetiminin yıllık olarak hazırladığı savunma raporunda Kuzey Kore nükleer başlıklı füzelere sahip olma ihtimaline vurgu yapılmasına rağmen ikinci sıraya indirildi
Japonya dış güvenlik riskleri listesinin tepesine Kuzey Kore yerine son yıllarda askeri gücünü hızla artıran Çin'i yerleştirdi.
Tokyo yönetiminin yıllık olarak hazırladığı savunma raporunda Kuzey Kore nükleer başlıklı füzelere sahip olma ihtimaline vurgu yapılmasına rağmen ikinci sıraya indirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:15
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