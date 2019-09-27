Son Dakika Haberleri: Japonya dış güvenlik riskleri listesinin başına Kuzey Kore yerine Çin'i yerleştirdi
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Japonya dış güvenlik riskleri listesinin başına Kuzey Kore yerine Çin'i yerleştirdi

25 dakika önce

Tokyo yönetiminin yıllık olarak hazırladığı savunma raporunda Kuzey Kore nükleer başlıklı füzelere sahip olma ihtimaline vurgu yapılmasına rağmen ikinci sıraya indirildi

Japonya dış güvenlik riskleri listesinin başına Kuzey Kore yerine Çin'i yerleştirdi, System.String[]

Japonya dış güvenlik riskleri listesinin tepesine Kuzey Kore yerine son yıllarda askeri gücünü hızla artıran Çin'i yerleştirdi.


Tokyo yönetiminin yıllık olarak hazırladığı savunma raporunda Kuzey Kore nükleer başlıklı füzelere sahip olma ihtimaline vurgu yapılmasına rağmen ikinci sıraya indirildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Japonya, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:15 
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