Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

19.03.2022 13:28
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, "Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye, Ukrayna'daki mevcut durum özelinde aktif olarak arabuluculuk rolü oynamaktadır.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, "Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye, Ukrayna'daki mevcut durum özelinde aktif olarak arabuluculuk rolü oynamaktadır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Antalya'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Hayaşi, Çavuşoğlu'yla Antalya'da yüz yüze görüşme fırsatı bulmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Japon bakan, ülkesinde meydana gelen deprem sonrası Çavuşoğlu'nun taziye mesajı için teşekkür etti.

"Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye, Ukrayna'daki mevcut durum özelinde aktif olarak arabuluculuk rolü oynamaktadır." ifadesini kullanan Hayaşi, Çavuşoğlu ile anlamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Hayaşi, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin, Rusya'nın işgali dahil olmak üzere bir dizi eylemin Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ihlal ettiğinin ve şiddet kullanımını yasaklayan, uluslararası hukuka karşı ciddi bir ihlal olduğunun altını çizdi.

Bu konuda Çavuşoğlu ile hemfikir olduklarına işaret eden Hayaşi, "Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile yakın ilişkilere dayalı diplomatik çabaları konusunda detaylı bir bilgi paylaştı. Bu konuda Japonya, Türkiye'nin çabalarını takdir etmekte ve saygılarını sunmaktadır. Uluslararası düzenin temellerini korumak için bundan sonra da yakın iş birliğini sürdüreceğimiz ve uluslararası platformlarda da iş birliğine devam edeceğimiz konusunda mutabık kaldık. Ayrıca uluslararası toplumun Rusya'ya karşı iş birliği yapmasının önemini vurguladık, nükleer silahsızlanma ve yayılmayı önleme konusunda da Türkiye'yle yakın çalışma konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Tarihi dost ülke Türkiye ile 2024'te diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yıl dönümü olması münasebetiyle çeşitli alanlarda iş birliklerini daha da derinleştireceklerini belirten Hayaşi, Türkiye'nin Asya'ya yönelik politikası, "Yeniden Asya" konsepti hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ve bu yılın ilk yarısında denizcilik istişareleri ile ilgili ilk istişareyi düzenleme konusunda somut bir iş birliği konusunda da fikir teatisi gerçekleştireceklerini kararlaştırdıklarını aktardı.

Hayaşi, ikili ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için Japonya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması ve Japonya-Türkiye Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın erken sonuçlandırılmasına yönelik görüşmeleri hızlandırma konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki iş birliğinin simgesi olan Türkiye-Japonya Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin rektörün atanması ve üniversitenin önümüzdeki yıl açılması için gerekli çalışmaların yapılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun dışında uzay, iklim değişikliği ve afet önleme gibi yeni alanlarda iş birliği genişletmek konusunda da hemfikir olduğumuzu teyitleştik. Çin ve Kuzey Kore dahil olmak üzere, bölgesel durum hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Bu konuda da birlikte çalışmaya devam edeceğimizi teyit ettik. Bu konuşmanın başta da bahsettiğim gibi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ikili ilişkilerini derinleştirmek için birlikte çaba sarf etme fırsatı bulmaktan çok memnuniyet duyuyorum."

YORUMLAR
500
Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor Kuleba: 'Türkiye'nin dayanışması sarsılmaz nitelikte' Kuleba: 'Türkiye'nin dayanışması sarsılmaz nitelikte'

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 13:43:59. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement