Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Kovid-19'a yakalandı

01.06.2022 17:18
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Kovid-19'a yakalandı

Japonya'da Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'nın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Japonya'da Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'nın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre Hayaşi'nin, boğaz ağrısı sonrası yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hafif belirtiler taşıyan Japon Bakan, 11 Haziran'a dek ev karantinasında kalacak.

Bakan Hayaşi, Meclis Bütçe Komisyonu toplantısı ile yabancı davetlileri ağırlayacağı randevularını iptal etti.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, bakanlıkta Hayaşi'ye yakın temaslı kimsenin saptanmadığını söyledi.

Hayaşi, 30 Mayıs'ta başkent Tokyo'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile bir araya gelmişti.

Bu görüşme sonrasında, Japon Bakanın başka bir yabancı devlet görevlisiyle görüşme yapmadığı kaydedildi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 877 bin 216'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 bin 672'ye yükseldi.

Ülke genelinde 95 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Kaynak: AA

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