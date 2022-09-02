Komşu Dışişleri Bakanları yüz yüze en son Kasım 2020'de bir araya gelmişti.

Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çeken ziyaret sonrası Vang, Japon mevkidaşı ile Kamboçya 'da yapacağı planlı görüşmeyi ani kararla iptal etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi, Çinli mevkidaşıyla 'görüşmeye açık' - Son Dakika

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