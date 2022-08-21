Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi: "İstikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi: "İstikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz"

21.08.2022 12:32
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi: "İstikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz"

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, bölgede tansiyonun yükseldiği zamanlarda iletişimin önemine dikkati çekerek, "İki tarafın da çabalarıyla yapıcı ve istikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, bölgede tansiyonun yükseldiği zamanlarda iletişimin önemine dikkati çekerek, "İki tarafın da çabalarıyla yapıcı ve istikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz." dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Japon gazetesi Nikkei'ye verdiği özel röportajda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Japonya Başbakanı Kişida Fumioko'nun görüşme takvimi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Bakan Hayaşi, olası liderler görüşmesi için Tokyo ve Pekin yönetimlerinin "özel adımlar planladığını" söyledi.

Hayaşi, yapıcı ve istikrarlı ilişkiler için ikili gayret çağrısı yaparak, "Japonya daima diyaloğa açık." ifadesini kullandı. Pozisyonlarını ortaya koyacaklarını vurgulayan Hayaşi, "Ortak meydan okumalara yönelik (Çin ile) iş birliği yapacağız." şeklinde konuştu.

Askeri denge mesajı

Japon Bakan, ağustos başında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti sonrası, Çin'in ada etrafında yaptığı askeri tatbikatlara ve Japon münhasır ekonomik bölgesine düşen füze denemelerine tepki gösterdi.

Tatbikatlar sonrası bölgede yükselen tansiyona dikkati çeken Hayaşi, "Bu gibi zamanlarda iletişim oldukça önemli. İki tarafın da çabalarıyla yapıcı ve istikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tayvan meselesinin diyalogla ve barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik ümitlerini koruduklarını aktaran Hayaşi, ana kara ve Tayvan arasındaki askeri dengenin her yıl Çin'in lehine ilerlediğini söyledi.

Hayaşi, Tokyo hükümetinin, Japon vatandaşlarının olası tahliyesi dahil bölgede farklı senaryolara hazırlık yaptığını da sözlerine ekledi.

Endonezya'da buluşulabilir

Edinilen bilgiye göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio arasında eylülde gerçekleşmesi beklenen görüşmenin, yüz yüze olup olmayacağı gibi detayları, müzakere aşamasında.

Liderlerin, kendi ülkelerinde değil, kasımda Endonezya'da gerçekleşecek G-20 zirvesi dahil, üçüncü bir ülkede bir araya gelebileceği kaydediliyor.

Şi ve Kişida'nın son konuşması, Japon Başbakan'ın koltuğuna oturduğu Ekim 2021'deki telefon görüşmesiydi. Çinli liderin, Japon bir liderle en son yüz yüze bir araya gelmesi ise Aralık 2019'da gerçekleşmişti.

Hafta içinde Komünist Partinin yayın organı, milliyetçi çizgideki Global Times gazetesindeki bir başmakalede "Çin-Japonya ilişkileri daha olgun, istikrarlı, sağlıklı ve dayanıklı olmalıdır" ifadesi kullanılmıştı.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı Çin Dışişleri Bakanı, Ortak Geleceğe Sahip Bir Çin-Afrika Topluluğu Oluşturma Önerisinde Bulundu Çin Dışişleri Bakanı, Ortak Geleceğe Sahip Bir Çin-Afrika Topluluğu Oluşturma Önerisinde Bulundu
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi: 'İstikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 12:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi: "İstikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement