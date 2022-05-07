Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Fiji'yi ziyaret etti - Son Dakika

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Güney Pasifik'teki ada ülkesi Şili'nin başkenti Suva'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Kyodo ajansına göre, Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Voreqe Bainimarama ile görüşen Bakan Hayaşi, "temel değerleri paylaşan ülkelerin dayanışmasına" vurgu yaptı.

Hayaşi ve Bainimarama görüşmede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" kapsamlı ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde fikir birliğine vardı.

Görüşmede ikili, Çin ve Solomon Adaları'nın geçen ay imzaladığı güvenlik iş birliği anlaşmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Başkent Suva ziyareti kapsamında Japon Bakan, Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreteri Henry Puna ile de bir araya geldi.

Honiara'nın Pekin ile imzaladığı güvenlik anlaşması, Çin güçlerinin adaya konuşlanabilmesi ve Çin'e ait gemilerin adaya demirleyebilmesine olanak sağlıyor.