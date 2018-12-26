Japonya Dışişleri Bakanı Kono, Tunus'ta
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İkilinin bir araya gelmesi Heyetler arası görüşme yapılması Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi'nin ortak basın toplantısında konuşması Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun ortak basın toplantısında konuşması Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, resmi temaslarda...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İkilinin bir araya gelmesi
Heyetler arası görüşme yapılması Tunus Dışişleri Bakanı
Humeys el-Cihinavi'nin ortak basın toplantısında konuşması Japonya
Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun ortak basın toplantısında konuşması Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı
binasında bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:46 Kaynak: AA
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