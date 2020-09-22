Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'den BM'ye reform çağrısı - Son Dakika

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'den BM'ye reform çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, BM reformu ve BM Güvenlik Konseyi'ne daimi Japonya üyeliği konusunda acil eylem çağrısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'den BM'ye reform çağrısı, System.String[]

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, BM reformu ve BM Güvenlik Konseyi'ne daimi Japonya üyeliği konusunda acil eylem çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarına video mesaj yoluyla katılan Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, BM reformu ve Japonya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne daimi üyeliği konusunda derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu. BM'nin kuruluşundan bu yana dünyanın karşılaştığı krizlerin giderek daha da derinleştiğini ve çeşitli hale geldiğini belirten Motegi, örnek olarak ise Covid-19 pandemisini gösterdi. Motegi, BM'nin uluslararası toplumu birleştirmede giderek artan önemine vurgu yaparak, yapının daha güçlü hale getirilmesi için Güvenlik Konseyi reformunun artık daha fazla bekleyemeyeceğini ifade etti.

"Daimi üyeliğe hazırız"

Büyük sorumlulukları üstlenme kapasitesi olan üye devletlerin genişletilmiş bir BM Güvenlik Konseyi'nde sandalyelerinin olması gerektiğini kaydeden Suga, Japonya'nın daimi bir üye olarak bu tür sorumlulukları üstlenmeye ve dünyanın barış ve istikrarına katkıda bulunmaya tamamen hazır olduğunu da sözlerine ekledi. - TOKYO

Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'den BM'ye reform çağrısı - Son Dakika

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