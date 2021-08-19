Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, bölge ülkelerine yapmakta olduğu ziyaret turu kapsamında 19-21 Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Konuk Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek. - ANKARA