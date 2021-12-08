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Japonya ekonomisi son çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,6 daraldı - Son Dakika

Japonya ekonomisi son çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,6 daraldı

08.12.2021 07:55
Japonya ekonomisi son çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,6 daraldı

Japonya ekonomisinin, önceki çeyreğe kıyasla Temmuz-Eylül 2021 periyodunda yıllık bazda yüzde 3,6 daraldıği bildirildi.

Japonya ekonomisinin, önceki çeyreğe kıyasla Temmuz- Eylül 2021 periyodunda yıllık bazda yüzde 3,6 daraldıği bildirildi.

Kabine Ofisi, ülke ekonomisinin göstergesi niteliğinde gayri safi yurt içi hasılasının (GDP) son çeyrek yıllık baz verilerini güncelledi.

Geçen ay yayımladığı ön verilerde, GDP'nin yüzde 3 düzeyinde daralma yaşadığını açıklayan hükümet, bu oranı yüzde 3,6'ya indirdi.

Buna göre Japonya GDP'sinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim yüzde 1,3 düştü. Bu oran yüzde 1,1 olarak açıklanmıştı.

Kamu yatırımları yüzde 2 düzeyinde gerilerken, ihracat yüzde 0,9 ve ithalat yüzde 1 düzeyinde düşüş yaşadı.

Daralmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle tüketicilerin harcamalarını kısması ve fabrikaların üretimini düşürmesi etkisini hissettirdiği bildirildi.

Yarı iletken çip dahil tedarik zinciri sorunlarının, ülkenin büyük imalatçı firmalarının üretimi düşürmelerine, yatırım planlarını askıya alınmasına yol açtığı belirtildi.

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Kabine, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya ekonomisi son çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,6 daraldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya ekonomisi son çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,6 daraldı - Son Dakika
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