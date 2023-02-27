Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu - Son Dakika
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Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu

27.02.2023 18:05
Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem sonrası Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Japon ekip tarafından Türkiye'de kurulan en büyük sahra hastanesindeki çalışmaları inceledi.

14'ü hekim olmak üzere 70 kişiden oluşan Japon ekip ile ameliyat, tahlil, röntgen gibi hizmetlerin verildiği sahra hastanesi gezen Başkan Şahin, ziyarette, Japonya'dan gelen heyetin başkanı Başhekim Takeshi İshihara'dan hastane hakkında bilgi aldı.

Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu

BAŞKAN ŞAHİN: JAPONYA İLE KURULAN İKİLİ İLİŞKİ, DEPREM SONRASI BÜYÜK BİR YOL HARİTASI OLDU

Başkan Şahin, burada yaptığı konuşmada, dünya deprem tarihinin en büyük felaketini yaşadıklarını belirterek, "Biz Japonya ile daha önce dirençli şehir çalışmıştık. Deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında ne yapılması lazım bunları konuşmuştuk. Bu teorik çalışma bugün, bu büyük felakette yaraları sarmak için bizlere çok büyük bir yol haritası oldu." dedi.

Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu

JAPONYA'NIN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ UZMANLAŞMADA, İHTİSASLAŞMADA YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜDÜR

Birçok sahra hastanesi gezip bu kadar detaylı ve iyi düşünülmüş bir hastaneyi ilk kez gördüğünü belirten Şahin, "Bu kadar başarılı bir hastaneyi ilk kez gördüm. Zaten Japon hükümeti de bu kadar büyüğünü burada ilk kez yaptıklarını söylüyorlar. İyiliğin ve merhametin yükseldiği bir dünyada fay hatları kırılabilir ama iyilik hattı merhamet hattı sevgi hattı bizi çok hızlı iyileştirecek ve birlikte yaraları saracağız. Bu gördüğünüz hastane 5 dönüm kapalı alan. Hastanenin içerisinde bir hastaya lazım olan bütün her şey var. Doğumhanesinden, laboratuvarına, arkamızda büyük bir yoğun bakım ünitesi var. Hiçbir tam teşekküllü hastaneye gitmeye ihtiyacı olmadan bütün teknik altyapı var beşeri sermaye var. Japonya'nın en büyük özelliği uzmanlaşmada, ihtisaslaşmada yetişmiş insan gücüdür. Bütün yetişmiş insan gücüyle bugün buradalar. Yalnızca teknolojileriyle, makineleriyle değil doktorlarıyla ve bu konuda uzmanlaşmış ekibiyle de buradalar." dedi.

Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu
Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu
Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu

JAPONYA OLARAK İŞ BİRLİĞİ VE YARDIM ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Deprem bölgelerini ziyarette bulunan Japon Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki sahra hastanesinde yaptığı açıklamada, "Bugün depremden etkilenen Gaziantep ilini iki günlük seyahat grubuyla ziyaret edebildim. Çok büyük hasarları bizzat görebildim. Ama aynı anda artık yeniden yapılanma sürecini de geçilmiş olduğunu da bizzat teyit edebildim. Japonya'da iki hafta sonra yani 11 Mart tarihinde büyük Japonya depreminin 12. Yıl dönümü olacak. O sırada çok fazla can kaybı yaşanmıştı ve kışın insanlar şiddetli soğuk altında maruz kaldı. Şimdi Japonya'da Türkiye'deki çok zor durumlar her gün haber olarak yayına çıkıyor. Japonlarda bizzat bunu izleyerek ne yapabilirim ne yapmalıyım diye düşünüyorlar. Bu sefer yaptığımız hastanemizde yürekten gelen dayanışma ve beraberliğin duygusuyla yapmıştık. Japonya olarak bu şekilde iş birliği ve yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu
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SON DAKİKA: Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu - Son Dakika
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