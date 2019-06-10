Japonya, F-35'in düşüş nedenini açıkladı
5 saat önce
Japonya Savunma Bakanı Takeşi, nisan ayında F-35 savaş uçağının Pasifik Okyanusu'nda eğitim uçuşu sırasında düşüşünün pilotun yaşadığı vertigo (baş dönmesi) nedeniyle meydana geldiğinin tahmin edildiğini açıkladı.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:08
Savunma Bakanı Takeşi, nisan ayında F-35 savaş uçağının Pasifik Okyanusu
'nda eğitim uçuşu sırasında düşüşünün pilotun yaşadığı vertigo (baş dönmesi) nedeniyle meydana geldiğinin tahmin edildiğini açıkladı.
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