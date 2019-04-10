Japonya F-35a Tipi Savaş Uçağının Düştüğünü Doğruladı
1 saat önce
Japonya, radar irtibatı kesildikten sonra haber alınamayan F-35A tipi savaş uçağının denize düştüğünü doğruladı.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:28 Kaynak: İHA
, radar irtibatı kesildikten sonra haber alınamayan F-35A tipi savaş uçağının denize düştüğünü doğruladı.
Dün yerel saatle 19.30'da radar irtibatı kesilen ve akıbeti belirsizliğini koruyan Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait F35A tipi savaş uçağının kuzey Japonya'daki Aomori bölgesinde denize düştüğü doğrulandı. Öz Savunma Kuvvetleri yetkilileri, uçağa ait bazı parçaların bulunmasının ardından uçağın denize düştüğü sonucuna vardı. 40'lı yaşlardaki pilotun ise henüz bulunamadığı öğrenildi. Kazanın ardından 2018'in Ocak ayında Misawa Hava Üssü'nde konuşlanmaya başlayan 12 adet F-35A tipi savaş uçağının ulaşım ve savunma gibi kritik görevler hariç tüm uçuşlarının gün boyunca askıya alınacağı açıklandı.
Pilotun aynı modeldeki diğer üç uçakla birlikte eğitim görevi için havalandığını kaydeden Öz Savunma Kuvvetleri yetkilileri, düşen uçağın pilotunun kazadan hemen önce diğer jetlerle temasa geçtiğinin ve görevi iptal ettiğinin tespit edildiğini belirtti.
Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise, soruşturma komitesinin kazanın tekrarlanmasını önlemek ve nedenini araştırmak için çalışma yürüttüğünü açıkladı. - TOKYO
Meral Akşener, Erdoğan'a Çağrıda Bulundu: Şentop'u İstifa Ettir, Yıldırım'a Oy Vereceğiz
Türkiye Oy Sayımına Kilitlenmişken Yapılan Zamlar Vatandaşın Cebini Yaktı
İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek
Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez