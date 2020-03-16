Japonya faizi değiştirmedi, varlık alımlarını artırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Japonya faizi değiştirmedi, varlık alımlarını artırdı - Son Dakika Ekonomi

Japonya faizi değiştirmedi, varlık alımlarını artırdı

16 dakika önce

Japonya Merkez Bankası faiz oranını -% 0,10 olarak bırakırken varlık alım programlarını genişlettiğini açıkladı.

Japonya faizi değiştirmedi, varlık alımlarını artırdı, System.String[]

Japonya Merkez Bankası faiz oranını -% 0,10 olarak bırakırken varlık alım programlarını genişlettiğini açıkladı.

Merkez Bankası, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu Son dakika: Karantina sebebiyle yurtlardan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilecek Koronavirüs öncesi günde 150 litre kolonya satıyordu, şimdi satışı 2 bin litreye yükseldi

Son Dakika Haberleri
08:15 Japonya faizi değiştirmedi, varlık alımlarını artırdı
08:05 Fed'in hamleleri tansiyonu düşürmedi
08:01 Muz üreticisinin 'stok' endişesi
07:50 Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi
07:50 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda indirimi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 08:32:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya faizi değiştirmedi, varlık alımlarını artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]