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Japonya faizi değiştirmedi, varlık alımlarını artırdı
16 dakika önce
Japonya Merkez Bankası faiz oranını -% 0,10 olarak bırakırken varlık alım programlarını genişlettiğini açıkladı.
Japonya Merkez Bankası faiz oranını -% 0,10 olarak bırakırken varlık alım programlarını genişlettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:15
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