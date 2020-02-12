Japonya, Filipinler ve Tayland'ın reddettiği kruvaziyer Kamboçya'ya demirledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya, Filipinler ve Tayland'ın reddettiği kruvaziyer Kamboçya'ya demirledi - Son Dakika

Japonya, Filipinler ve Tayland'ın reddettiği kruvaziyer Kamboçya'ya demirledi

22 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişe nedeniyle Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde demirleyecek liman bulamayan kruvaziyer gemi Kamboçya tarafından kabul edildi.

Japonya, Filipinler ve Tayland'ın reddettiği kruvaziyer Kamboçya'ya demirledi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişe nedeniyle Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde demirleyecek liman bulamayan kruvaziyer gemi Kamboçya tarafından kabul edildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, 1455 yolcu ve 802 mürettebatı taşıyan Holland America Line şirketine ait "Westerdam" adlı gemi, Kamboçya'nın güneyindeki Siyanukvil Limanı'na demirledi.

Şirket, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, yerel saatle sabah 07.00 sularında Kamboçya sahiline ulaştıklarını ve geminin birkaç gün boyunca burada kalacağını duyurdu.

Açıklamada, gemideki tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu ve karaya çıkmalarına izin verileceği, bunun için Kamboçya makamlarından gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

1 Şubat'ta Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden yola çıkan gemi, daha önce Japonya, Filipinler, Tayland'ın yanı sıra Çin ile ihtilaflı Tayvan ve ABD'nin Pasifik toprağı Guam'dan geri çevrilmişti.

Kamboçya, Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile görüştü Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:48:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya, Filipinler ve Tayland'ın reddettiği kruvaziyer Kamboçya'ya demirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]