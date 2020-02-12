Japonya, Filipinler ve Tayland'ın reddettiği kruvaziyer Kamboçya'ya demirledi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişe nedeniyle Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde demirleyecek liman bulamayan kruvaziyer gemi Kamboçya tarafından kabul edildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, 1455 yolcu ve 802 mürettebatı taşıyan Holland America Line şirketine ait "Westerdam" adlı gemi, Kamboçya'nın güneyindeki Siyanukvil Limanı'na demirledi.

Şirket, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, yerel saatle sabah 07.00 sularında Kamboçya sahiline ulaştıklarını ve geminin birkaç gün boyunca burada kalacağını duyurdu.

Açıklamada, gemideki tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu ve karaya çıkmalarına izin verileceği, bunun için Kamboçya makamlarından gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

1 Şubat'ta Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden yola çıkan gemi, daha önce Japonya, Filipinler, Tayland'ın yanı sıra Çin ile ihtilaflı Tayvan ve ABD'nin Pasifik toprağı Guam'dan geri çevrilmişti.