Japonya, Fukuşima'yla ilgili panonun BM'deki sergiden çıkarılmasını istedi - Son Dakika
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Japonya, Fukuşima'yla ilgili panonun BM'deki sergiden çıkarılmasını istedi

6 saat önce

Japonya, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenecek sergiden Fukuşima nükleer felaketiyle ilgili panonun çıkarılmasını istedi.

Japonya, Fukuşima'yla ilgili panonun BM'deki sergiden çıkarılmasını istedi, System.String[]

Japonya, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenecek sergiden Fukuşima nükleer felaketiyle ilgili panonun çıkarılmasını istedi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasını (1968) gözden geçirme konferansı vesilesiyle 27 Nisan-22 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan serginin içeriğine ilişkin rahatsızlığını dile getirdi.

Bakanlık yetkilileri, sergide Fukuşima Nükleer Santrali'nde yaşanan kazaya ilişkin bir panonun yer almasıyla ilgili itirazlarını, sergiyi düzenleyen Japonya Atom ve Hidrojen Bombası Kurbanları Konfederasyonuna iletti.

Nükleer silahların yıkıcı etkilerinin anlatıldığı bir sergide Fukuşima'nın yer almasının, nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla kullanılmasını destekleyen antlaşmanın ruhuna aykırı olduğunu savunan yetkililer panonun sergiden çıkarılmasını talep etti.

Konfederasyon temsilcileri, Bakanlığa verdikleri yanıtta, nükleer kazaların da nükleer silahlar gibi radyasyon yoluyla insanlara ve doğal çevreye zarar verdiğine dikkat çekerek Bakanlığın talebini geri çevirdi.

Serginin Bakanlığın desteği olmadan planlandığı şekilde yapılacağı belirtildi.

Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine 1945'te atılan atom bombalarının yarattığı tahribatı anlatmayı amaçlayan sergide yer alacak 50 panonun 2'sinin Japonya'nın Fukuşima ve Ukrayna'nın Çernobil nükleer santrallerinde yaşanan nükleer felaketlere ilişkin olacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, Fukuşima, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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