Japonya gelecek yıl savunma bütçesini "ciddi ölçüde" artıracak - Son Dakika

Japonya bölgesel tehditler karşısında, gelecek mali yıl bütçesi kapsamlı savunma harcamaları dilimini "ciddi ölçüde" artırmayı hedefliyor.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Kyodo ajansına verdiği röportajda, ülkesini çevreleyen bölgesel tehditlerle "baş etmeyi" planladıklarını söyledi.

Bakan Kişi, Çin'in askeri faaliyetleri ile Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programlarına değinerek "savunma bütçesinin artırılmasına" dikkati çekti.

"Savunma bütçesi ulusun arzusunu temsil eden başlıca bir gösterge" diyen Kişi, gelecek mali yıla yönelik "savunma kapasitelerini 'ciddi ölçüde' artıracak bir bütçeyi garantilemek" istediklerini söyledi.

Almanya'nın savunma harcamalarını gayri safi milli hasılasının yüzde 2'sine yükseltmek üzere yaptığı politika değişikline dikkati çeken Kişi, "Ülkemiz de (benzerini) düşünmeli" dedi.

Kişi, bölgede artan ciddi güvenlik durumları sebebiyle Japonya'nın savunma kapasitelerini "ivedilikle" artırması gerektiğini belirtti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ise ülkesini tehdit eden füzeler karşısında "ulusal savunma kapsamlı tüm gerekli opsiyonların araştırılacağını" bildirdi.

???????Mart 2023'e kadar sürecek 2022 mali yılı, kapsamlı bütçede savunma harcamaları dilimi 5,4 trilyon yen (44 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Önceki mali yıla kıyasla yüzde 1,1 oranında artırılan ulusal savunma bütçesinin son 10 yıldır art arda yükseliş kaydetmesi dikkati çekti.

Son bütçede kaydedilen harcama dilimi Japonya gayri safi milli hasılasının yaklaşık yüzde 1'ine denk geliyor.