Japonya, gevşettiği Kovid-19 sınır önlemlerinde "yabancı öğrencilere" öncelik verecek - Son Dakika
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Japonya, gevşettiği Kovid-19 sınır önlemlerinde "yabancı öğrencilere" öncelik verecek

10.03.2022 07:27
Japonya, gevşettiği Kovid-19 sınır önlemlerinde "yabancı öğrencilere" öncelik verecek

Japonya, Kovid-19'a karşı sınır önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ülkeye yolcu kabulünde yabancı öğrencilere "öncelik sağlayacaklarını" bildirdi.

Japonya, Kovid-19'a karşı sınır önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ülkeye yolcu kabulünde yabancı öğrencilere "öncelik sağlayacaklarını" bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, gevşetilen sınır önlemleri kapsamında, bu ay ortasında "öncelikli giriş programı" başlatılacağını duyurdu.

Program kapsamında Matsuno, "(Japonya'da okumayı isteyen) öğrencilerin girişinin, Mayıs sonuna dek daha büyük ölçekte gerçekleştirilmesini hedefleyeceklerini" söyledi.

Sert sınır önlemleri döneminde "prosedürü tamamlanmış yaklaşık 150 bin öğrencinin ülkeye giremediği" duyurusuna değinen Matsuno'nun, öğrencilere yönelik "kararlılık" mesajı dikkati çekti.

"(Bu öğrencilerin) Kaçta kaçının, halen Japonya'da okumak istediğinin net olmadığını" belirten Matsuno, planlanan programın, "kararlı şekilde ülkeye gelmek isteyenleri hedeflediğini" söyledi.

Matsuno, "Ülkenin eğitim ve araştırma kapasitelerini geliştirmek ve birçok ülkeyle dostane ilişkiler kurmak için yabancı öğrencilerin kabul etmemiz oldukça önemli" diye konuştu.

Mart başında Japon hükümeti, 5 bine çıkardığı ülkeye kabul edilen günlük yolcu sayısını, 14 Mart'ta 7 bine çıkaracak. Günlük 1000 yabancı öğrenci kabulü ise bu kapsamın dışında tutulacak.

3 ay sonra ilk

Japonya'da Omicron kaynaklı Kasım 2021'deki kapanmanın üzerinden geçen 3 ayın sonrasında hükümet, sınır kapılarını mart başı itibarıyla yeniden açma kararı vermişti.

Sınır kapısı önlemleri gevşetilmiş, karantina süreleri kısaltılmış, günlük kabul sayısı artırılmış ve oturumu olmayan yabancının ülkeye kabulüne başlanmıştı.

İş, araştırma ve eğitim maksatlı vize hakkı edinmiş yabancıların ülkeye girişinin yolu açılırken, turistik seyahatlerin kapsam dışı kalmasına karar verilmişti.

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Araştırma, Japonya, Kabine, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, gevşettiği Kovid-19 sınır önlemlerinde 'yabancı öğrencilere' öncelik verecek - Son Dakika


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