Japonya gezisinden önce eğlenceli eğitim
22 dakika önce
Barça takımı, ilk karşılaşmaları için Chelsea ile karşı karşıya oldukları için hazırlandı. 'Culé' oyuncularının çalışma günlerinde nasıl çalıştıklarını kontrol edin.
Barça takımı, ilk karşılaşmaları için Chelsea
ile karşı karşıya oldukları için hazırlandı. 'Culé' oyuncularının çalışma günlerinde nasıl çalıştıklarını kontrol edin.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05
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