Son Dakika Haberleri: Japonya gezisinden önce eğlenceli eğitim
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Japonya gezisinden önce eğlenceli eğitim

22 dakika önce

Barça takımı, ilk karşılaşmaları için Chelsea ile karşı karşıya oldukları için hazırlandı. 'Culé' oyuncularının çalışma günlerinde nasıl çalıştıklarını kontrol edin.

Barça takımı, ilk karşılaşmaları için Chelsea ile karşı karşıya oldukları için hazırlandı. 'Culé' oyuncularının çalışma günlerinde nasıl çalıştıklarını kontrol edin.
Japonya gezisinden önce eğlenceli eğitim
Chelsea, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05 
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