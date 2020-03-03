Japonya Ghosn konusunda Lübnan'dan işbirliği istedi - Son Dakika
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Japonya Ghosn konusunda Lübnan'dan işbirliği istedi

6 saat önce

Japonya Adalet Bakanı Yardımcısı Hiroyuki Yoshiie, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Adalet Bakanı Marie-Claude Najm'dan Japonya'dan firar eden eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn hakkında iş birliği istedi.

Japonya Ghosn konusunda Lübnan'dan işbirliği istedi, System.String[]

Japonya Adalet Bakanı Yardımcısı Hiroyuki Yoshiie, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Adalet Bakanı Marie-Claude Najm'dan Japonya'dan firar eden eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn hakkında iş birliği istedi.

Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn için Japonya'dan yeni adım geldi. Japonya Adalet Bakanı Yardımcısı Hiroyuki Yoshiie, beraberindeki heyetle dün Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyarette Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Adalet Bakanı Marie-Claude Najm ile görüştü. Muhataplarından Ghosn konusunda yardım istediği öğrenilen Yoshiie, görüşmede firari CEO'nun Japonya'da yargılanması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Yoshiie, ülkesinin duruşunu net bir şekilde Lübnan makamlarına aktardıklarını söyledi. Beyrut yönetiminin süreçle ilgili kendileriyle iş birliği yapmasını temenni ettiklerini kaydeden Yoshiie, Ghosn'un Japonya'ya iadesini talep edip etmediğini ise açıklamadı.

İADE ANLAŞMASI YOK

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Aoun'un Japon muhataplarına ülkesi ile Japonya arasında iade anlaşmasının olmadığını hatırlattığı ifade edildi.

FİRAR ETMİŞTİ

2018'de hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle tutuklanan Ghosn, geçen yıl Nisan ayında yurtdışı çıkış yasağını da içeren denetim tedbirleri ile ev hapsine alınmış, yasadışı yollardan ülkeyi terkederek Japonya ve dünya kamuoyunu şoke etmişti. Firarının ardından Lübnan'a sığınan Ghosn, hakkındaki iddiaları reddederek "Adaletten değil, adaletsizlik ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullanmıştı.

Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), Japonya hükümetinin talebi üzerine Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.

Abdülhamit Gül, Japonya, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
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