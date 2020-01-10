Japonya, Ghosn'un eşi için hareke geçti - Son Dakika
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Japonya, Ghosn'un eşi için hareke geçti

6 saat önce

Japonya, Nissan Motor'un firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un eşinin tutuklanması için Interpol'den yardım istedi.

Japonya, Ghosn'un eşi için hareke geçti, System.String[]

Japonya, Nissan Motor'un firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un eşinin tutuklanması için Interpol'den yardım istedi.

Japonya'da kamu otoritelerinin, finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un eşi Carole Ghosn'un yakalanması için Interpol'den (Uluslararası Polis Teşkilatı) yardım istediği bildirildi. Ghosn'a yöneltilen suçlara ilişkin delil karartmış olabileceğinden şüphelenilen Carole Ghosn için savcılar Interpol'e başvurarak Carole Ghosn'un tutuklanması için karar yayınlanması talebinde bulundu.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Tokyo Başsavcılığı Özel Soruşturma Birimi, daha önce de Carole Ghosn için "yalancı tanıklık" suçlamasıyla Tokyo Bölge Mahkemesinden yakalama kararı çıkarmıştı. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulan ve Japonya'dan firar eden Carlos Ghosn, eşi Carole Ghosn ile birlikte Lübnan'da bulunuyor.

(İHA)

Japonya, Lübnan, Nissan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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