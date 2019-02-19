Japonya, Guaido'yu Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdı

Japonya, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu desteklediğini açıkladı.

Japonya, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu desteklediğini açıkladı.



Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, Dışişleri Bakanı Taro Kono, yaptığı açıklamada, "Geçici devlet başkanı Guaido'ya açık desteğimizi ifade ediyoruz. Japonya olarak ülkede özgür ve adil bir seçimin en kısa sürede yapılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.



Kono, Japonya'nın Venezuela halkına ve mevcut krizden etkilenen bölge ülkelerine desteğini sürdüreceğini belirtti.



Japonya, Venezuela'da süregelen kriz boyunca tarafsız kalmış, ABD ile bazı Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinin kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'yu tanıdıklarını açıklamasına, Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Çin, Küba ve Bolivya'nın olduğu ülkelerin ise görevdeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteklerini belirtmelerine karşın Tokyo yönetimi iktidar veya muhalefet yanlısı bir tavır almaktan kaçınmıştı.



Venezuela krizi



Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.



Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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