Japonya, Güney Kore'ye ikili ilişkilerin düzelmesi için "somut öneri sunma" çağrısı yaptı - Son Dakika

Japonya, Güney Kore'ye ikili ilişkilerin düzelmesi için "somut öneri sunma" çağrısı yaptı

19.01.2021 16:15
Japonya, Güney Kore'ye ikili ilişkilerin düzelmesi için

Japonya, Güney Kore mahkemesinin, 1910-45 arasında zorla çalıştırılan Koreli işçilere tazminat ödenmesi kararının ardından Seul hükümetini "somut öneriler sunmaya" davet etti.

Japonya, Güney Kore mahkemesinin, 1910-45 arasında zorla çalıştırılan Koreli işçilere tazminat ödenmesi kararının ardından Seul hükümetini "somut öneriler sunmaya" davet etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in iki ülke ilişkilerine değindiği dünkü basın toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede, bu ülkenin son yıllarda uluslararası arenadaki sözlerini tutmadığını ve iki ülke arasındaki anlaşmaları uygulamadığını belirtti.

Bakan Motegi, "Güney Kore'nin, yalnızca 'Japonya ile sorunları çözmek istediği' beyanatları üzerinden bir yargıda bulunmak zor. Güney Kore tarafının somut önerilerini gördükten sonra karar vermek istiyorum." dedi.

Japonya, Japon firmalarını tazminat ödemeye mahkum eden Güney Kore mahkemesinin kararının, 1910-45 arasında Kore Yarımadası'nda kolonyal döneme ait hakların tamamının çözüme kavuşturulduğu 1965 ikili anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Bakan Motegi, karar sonrası, Japon firmaların uğrayacağı olası zararın, iki ülke ilişkilerinde "onulmaz yara" açacağını belirtmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Seul'de dün düzenlediği yeni yıl basın toplantısında, daha önce "saygı duyacağını açıkladığı bağımsız yargı kararına" yönelik, Japon firmalarının mülklerini muhtemel tasfiyesinin "hoş karşılanmayacağını" söylemişti.

Moon, Tokyo hükümetiyle "davacıların mutabık kalacağı ve en üst düzeyde ikna olacağı" bir çözümün müzakere edileceğini belirtmişti.

Güney Kore mahkemesi 2018'de, Japon firmaların İkinci Dünya Savaşı zamanı çalıştırdığı Koreli işçilere tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmişti.

Japon firmaların, Güney Kore'deki mülklerinin tasfiyesine ilişkin yargı aşaması devam ediyor.

İstismar mağduru kadınlar

Dışişleri Bakanı Motegi, dünkü parlamento konuşmasında, Seul'deki bir mahkemenin önceki hafta Japonya hükümetini, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerler tarafından cinsel istismara uğrayan Koreli kadınlara tazminata mahkum etmesinin "uluslararası hukuk kapsamında anormal bir gelişme" olduğunu belirtmişti.

Güney Kore'yi "yasa dışı" taleplerde bulunarak zaten gergin olan ilişkileri kötüleştirmekle suçlayan Motegi, "Güney Kore'yi uluslararası hukuk ihlallerini bir an önce düzeltmeye çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Güney Kore'ye ikili ilişkilerin düzelmesi için 'somut öneri sunma' çağrısı yaptı - Son Dakika


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