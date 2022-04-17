Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri geçen mali yılda en çok Çin unsurlarıyla angajmana girdi - Son Dakika
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Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri geçen mali yılda en çok Çin unsurlarıyla angajmana girdi

17.04.2022 07:16
Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri geçen mali yılda en çok Çin unsurlarıyla angajmana girdi

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) uçakları, geçen mali yılda yabancı unsurlarla 1000'den fazla angajmana girdi.

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) uçakları, geçen mali yılda yabancı unsurlarla 1000'den fazla angajmana girdi.

Japonya Savunma Bakanlığı, ASDF uçaklarının Mart 2022'de sona eren 2021 mali yılındaki angajman verilerini duyurdu

Buna göre Mart 2021-22 döneminde ASDF uçakları, 722'si Çin'e ait olmak üzere yabancı devlet unsurlarıyla 1004 kez angajmana girdi.

Rus unsurlarıyla ise 266 kez angajmana girildi.

Çin'e ait unsurları arasında en çok keşif uçaklarının yer almasının "istihbarat toplama çabalarının kanıtı" olabileceği vurgusu yapıldı.

Son verilerle 2016'daki 1168 angajman sonrası Japonya'da bu konuda tarihin en yüksek ikinci seviyesi görüldü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri geçen mali yılda en çok Çin unsurlarıyla angajmana girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri geçen mali yılda en çok Çin unsurlarıyla angajmana girdi - Son Dakika
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