Savunma Bakanlığı, Rus uçağının, 12 Eylül sabahı Hokkaido'nun kuzeydoğusundaki Şiretoko Yarımadası'nda, hava sahasını iki kez ihlal ettiğini bildirmişti.

Japonya hava sahasını ihlal eden Rus uçağı nedeniyle hükümetin, Rusya 'yı şiddetle protesto ettiği bildirildi.

Son Dakika › Güncel › Japonya, hava sahasını ihlal eden uçak nedeniyle Rusya'yı şiddetle protesto etti - Son Dakika

Fatih Erbakan'ın "3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar" yorumuna Prof. Dr. Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim