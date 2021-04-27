Japonya Havayolları 2020 mali yılı için 2,66 milyar dolar net kayıp bekliyor - Son Dakika

Japonya Havayolları (JAL) geçen ay sona eren 2020 mali yılı kapsamlı net kaybını 287 milyar yen (2,66 milyar dolar) bekliyor.

JAL, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye etkisi karşısında uygulanan masraf düşürücü önlemler sonucunda, 2020 mali yılı kayıp beklentilerini güncelledi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, daha önce duyurulan 300 milyar yen (2,77 milyar dolar) net kayıp tahmini, yeni projeksiyonla 287 milyar yene (2,66 milyar dolar) düşürüldü.

Firma yerel hatlar ile kargo sektöründe artan talep sonrası satış beklentisini, 460 milyar yenden (4,24 milyar dolar) 481 milyar yen (4,44 milyar dolar) seviyesine çıkardı.