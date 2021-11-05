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Japonya Havayolları 2021 mali yılı için 1,3 milyar dolar net kayıp bekliyor - Son Dakika

Japonya Havayolları 2021 mali yılı için 1,3 milyar dolar net kayıp bekliyor

05.11.2021 07:54
Japonya Havayolları 2021 mali yılı için 1,3 milyar dolar net kayıp bekliyor

Japonya Havayolları (JAL) 2021 mali yılı kapsamlı net kaybını 146 milyar yen (1,3 milyar dolar) bekliyor.

Japonya Havayolları (JAL) 2021 mali yılı kapsamlı net kaybını 146 milyar yen (1,3 milyar dolar) bekliyor.

Mevcut mali yıl beklentilerini güncelleyen Japon firma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye etkilerinin toparlanmayı geciktirdiğini bildirdi.

JAL, açıklamasında, masraf düşürücü önlemler uyguladığını ve kargo sektöründe talep genişlemesi yaşandığını bildirdi.

Buna göre havayolu firması, gelecek mart ayında sona erecek 2021 mali yılı kapsamlı net kaybını 146 milyar yen (1,3 milyar dolar) olarak bekliyor.

Japon firma mali yıl boyu satışlarının yüzde 59,2 artışla 766 milyar yene (6,7 milyar dolar) ulaşmasını hedefliyor

JAL açıklamasında "Talepte kademeli toparlanmanın sinyalleri var ancak tam toparlanmayı görene dek bu vakit alacak." ifadesi kullanıldı.

Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında JAL 286,6 milyar yen (2,51 milyar dolar) net kayıp yaşamıştı.

İlk 6 ay

Mevcut mali yılın nisan-eylülü kapsayan ilk 6 aylık verilerine göre JAL 104,9 milyar yen (914 milyon dolar) net kayıp yaşadı.

Net kayıp 2020 mali yılı ilk 6 ayında 161,2 milyar yen (1,41 milyar dolar) net kayıp yaşanmıştı.

Yarım mali yıl boyunca 6,2 milyon iç yolcu ve 353 bin 640 dış yolcunun tercih ettiği firma, bu dönem satışlarını yüzde 49,2 artırarak 290,6 milyar yene (2,5 milyar dolar) çıkardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Havayolları 2021 mali yılı için 1,3 milyar dolar net kayıp bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Havayolları 2021 mali yılı için 1,3 milyar dolar net kayıp bekliyor - Son Dakika
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