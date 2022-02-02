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Japonya Havayolları, Nisan-Aralık 2021'de 128,3 milyar yen net kayıp yaşadı - Son Dakika

Japonya Havayolları, Nisan-Aralık 2021'de 128,3 milyar yen net kayıp yaşadı

02.02.2022 18:36
Japonya Havayolları, Nisan-Aralık 2021'de 128,3 milyar yen net kayıp yaşadı

Japonya Havayolları (JAL), şirketin, 2021 yılı nisan-aralık döneminde 128,3 milyar yen (1,12 milyar dolar) net kayıp yaşadığını bildirdi.

Japonya Havayolları (JAL), şirketin, 2021 yılı nisan-aralık döneminde 128,3 milyar yen (1,12 milyar dolar) net kayıp yaşadığını bildirdi.

JAL, 2021 yılı nisan-aralık dönemi verilerini açıkladı. Kovid-19 salgınının hava yolu seyahat sektörüne yansımalarına dikkatin çekildiği açıklamada, firmanın, Nisan- Aralık 2021 döneminde 128,3 milyar yen (1,12 milyar dolar) net kayıp yaşadığı kaydedildi.

JAL, 2020'nin aynı döneminde ise 212,7 milyar yen (1,86 milyar dolar) net kayıp yaşamıştı. Açıklamada, kaybın düşüşünde, Japonya'da olağanüstü halin Ekim 2021'de kaldırılması ve hava yolu sektörünün kısmen normale dönmesinin etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bununla birlikte 2021 yılı sonlarında Omicron varyantının ortaya çıkışı itibarıyla hava yolu sektöründe talebin yeniden düşüşe geçtiği vurgulandı.

JAL açıklamasına göre, kargo sektöründe yaşanan talep genişlemesinin etkisiyle, firmanın 9 aylık satış gelirleri yüzde 39,8 artışla 498,4 milyar yene (4,35 milyar dolar) yükseldi.

Nisan-aralık 2021 döneminde yerel ve uluslararası yolcu sayıları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. Yolcu sayıları yerel uçuşlarda yüzde 23,3 artışla 11,9 milyona, uluslararası uçuşlarda iki kattan fazla artışla 594 bin 851'e yükseldi.

Açıklamada, gelecek ay sona erecek 2021 mali yıl beklentilerinin korunduğu bildirildi. Buna göre, 766 milyar yen (6,7 milyar dolar) satış geliri hedefleyen firma, 146 milyar yen (1,3 milyar dolar) net kayıp bekliyor.

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Japonya, Aralık, Nisan, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Havayolları, Nisan-Aralık 2021'de 128,3 milyar yen net kayıp yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Havayolları, Nisan-Aralık 2021'de 128,3 milyar yen net kayıp yaşadı - Son Dakika
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