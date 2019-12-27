Japonya Havayollarından yabancı turistlere bedava 50 bin iç hat uçuş bileti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya Havayollarından yabancı turistlere bedava 50 bin iç hat uçuş bileti - Son Dakika

Japonya Havayollarından yabancı turistlere bedava 50 bin iç hat uçuş bileti

6 saat önce

Japonya Havayollarının, ülkeyi 2020 yazında ziyaret edecek yabancı turistlere ücretsiz 50 bin iç hat uçuş bileti sunacağı bildirildi.

Japonya Havayollarından yabancı turistlere bedava 50 bin iç hat uçuş bileti, System.String[]

Japonya Havayollarının, ülkeyi 2020 yazında ziyaret edecek yabancı turistlere ücretsiz 50 bin iç hat uçuş bileti sunacağı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Havayolları tarafından yapılan basın açıklamasında, şirketin, yabancı turistlere 1 Temmuz-30 Eylül arasında, Tokyo'daki Hanede Havalimanı ile Osaka'daki Itami ve Kansai havalimanlarından başlayacak uçuşlarda bedava 50 bin iç hat uçuş bileti sağlayacağı kaydedildi.

Japonya Turizm Ajansı iş birliği ile yapılan kampanya, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nı izlemek için ülkeyi ziyaret edecek yabancıların, Japonya'nın kırsal bölgelerini gezmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Biletlerden, Japonya'nın yolcu sadakat programı üyeleri yararlanabilecek.

Japonya, Kyodo, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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