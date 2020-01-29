Japonya heyetinden Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya ziyaret - Son Dakika

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Japonya heyetinden Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya ziyaret
6 saat önce
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Eğitim Filosu Kurmay Başkanı Deniz Albay Hiroaki Takeshima ve Japonya Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Albay Ryo Kumai'yi makamında ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:10 Kaynak: AA
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Eğitim Filosu Kurmay Başkanı Deniz Albay Hiroaki Takeshima ve Japonya Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Albay Ryo Kumai'yi makamında ağırladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Sultan II. Abdülhamid tarafından 1890'da Japonya'ya gönderilen ve dönüş yolculuğu sırasında Kushimoto kenti açıklarında kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 540 denizci ile ilgili eylülde gerçekleştirecek anma programı konuşuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
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