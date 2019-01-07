Son Dakika Haberleri: Japonya Hizmet Pmı Aralık'ta 51.0'a Düştü

Japonya Hizmet Pmı Aralık'ta 51.0'a Düştü

1 saat önce

– Japonya hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayındaki 52.3 düzeyinden Aralık'ta 51.0'a gerileyerek son üç ayın en düşük düzeyine indi.

Japonya Hizmet Pmı Aralık'ta 51.0'a Düştü, System.String[]
Japonya hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayındaki 52.3 düzeyinden Aralık'ta 51.0'a gerileyerek son üç ayın en düşük düzeyine indi.

IHS Markit verileri hizmet PMI'ının yanında ayrıca Nikkei bileşik çıktı endeksinin Kasım ayındaki 52.4 düzeyinden Aralık'ta 52.0'a gerilediğini belirtirken, IHS Markit ekonomisti Joe Hayes verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmalat sektörüne ilişkin olumlu anket sonuçları, Aralık ayında Japonya'da iş aktivitesinde doğal felaketlerin etkisi altında kalan Eylül ayı dışında, Mayıs'tan bu yana en düşük artışın görülmesiyle Japonya'nın egemen hizmet sektörü verileriyle uyuşmadı. Anket ayrıca, özel sektör satışlarının Aralık'ta hafif artması sebebiyle talep baskılarının azaltılmasına dikkat çekerken, bileşik düzey verileri 2018'in son üç ayında görülen sağlam genişleme hızına işaret ederken, dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin büyümede olumlu etkisinin olabileceğini gösteriyor." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:04 Kaynak: DHA

Japonya, Aralık, Ekonomi
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