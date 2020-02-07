Japonya, Hong Kong'dan gelen gemiye korona virüsü nedeniyle izin vermedi - Son Dakika

Japonya hükümeti, Hong Kong'dan gelen bir yolcu gemisinde 1 kişinin korona virüsü taşıma ihtimaline karşı, geminin ülkeye girişine izin vermedi.



İçinde 61 korova virüsü taşıyıcısı olduğu ortaya çıkan bir yolcu gemisini karantinaya alan Japonya, kritik bir karara imza attı. Yolcularından birinde korona virüsü olduğundan şüphelenilen ve Hong Kong'dan geldiği belirtilen bir yolcu gemisinin ülkeye girişine izin çıkmadı. Alınan karara göre korona virüsü nedeniyle uygulanan göç kontrol yasası kapsamında Westerdam adlı gemideki yolcuların da ülkeye girişine izin vermeyecek.



Gemideki birkaç Japon vatandaşının gemi ile tekrar Hong Kong'a gittikten sonra Japonya'ya dönmeleri için farklı çözüm yolları üzerinde durulduğu belirtiliyor.



Tayvan da kabul etmemiş



Geminin geçtiğimiz Cumartesi Hong Kong'dan ayrıldığı, daha sonra Tayvan'a yanaşmak için istediği iznin reddedildiği öğrenilirken Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki bir limandan da giriş izni istediği ifade edildi. - TOKYO